Cina | migliorera’ accessibilita’ a servizi di assistenza pediatrica di qualita’

(Di martedì 19 marzo 2024) Pechino, 19 mar – (Xinhua) – Un funzionario della sanita’ cinese oggi ha dichiarato che laattivamente isanitari per i bambini e l’alle risorse mediche pediatriche di. Il funzionario Li Dachuan, della Commissione nazionale per la salute, ha dichiarato in una conferenza stampa che laistituira’ due centri medici pediatrici nazionali e cinque regionali e fornira’ sostegno a 67 specialita’ cliniche chiave relative all’sanitaria. A ogni suddivisione di livello provinciale e’ stato chiesto di istituire un ospedale di alto livello specializzato nell’sanitaria ai bambini o un dipartimento di pediatria di alto livello in un ospedale completo entro il ...