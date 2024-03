Cina | Mare di Bohai | mega progetto inizia a fornire gas

(Di martedì 19 marzo 2024) Tianjin, 19 mar – (Xinhua) – Ildi un terminal per il trattamento del gas naturale, il piu’ grande del suo genere costruito dal giacimento petrolifero di, il maggior produttore di greggio offshore della, ha ufficialmenteto agas alle aree circostanti, secondo quanto dichiarato ieri dalla filiale di Tianjin della China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Ilnella citta’ di Binzhou, nella provincia orientale cinese dello Shandong, e’ un importantedi supporto al terminal onshore per il Campo di gas condensato Bozhong 19-6, il primo con riserve accertate di oltre 100 miliardi di metri cubi di gas naturale neldi. Il...

