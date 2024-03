La frase ha scatenato una valanga di polemiche ma anche le proteste degli studenti che oggi sono scesi in piazza a Imperia. "Sono qua assolutamente per scusarmi verso coloro che si siano sentiti ... (fanpage)

Cina: guarda a economia a bassa quota come nuovo motore di crescita - Pechino, 19 mar - (Xinhua) - Alla ricerca di uno sviluppo di alta qualita', alcune province e citta' cinesi stanno accelerando lo sviluppo dell'economia a ...romadailynews

Gaza, la Cina scende in campo per la pace. Incontro con Hamas e strategia anti-Usa - La Cina di Xi Jinping vuole farsi sempre più avanti come mediatore di pace. È diventata sempre più esplicita nella sua ...iltempo

Auto elettrica, l’industria Ue a un bivio: come non cedere alla Cina - L'industria automobilistica europea affronta la sfida del passaggio all'elettrico, rischiando il sorpasso cinese, leader in tecnologie ambientali e batterie. L'UE a un crocevia: accelerare la transizi ...agendadigitale.eu