Cicoria selvatica | proprietà | usi e ricette

(Di martedì 19 marzo 2024) Laè un’erba edibile che cresce spontaneamente su tutto il nostro territorio nazionale, soprattutto al Centro e al Sud, su terreni incolti e soleggiati, lungo i sentieri e nelle aree verdi. Ha un sapore amaro deciso perché assorbe dal suolo i principi naturale; se viene raccolta in campi ben drenati rivela un gusto più delicato. È deliziosa in cucina e solitamente è molto apprezzata. Ma ciò che la rende davvero preziosa risiede nella sua composizione organolettica. Possiede moltissime. Scopriamole insieme.dellaLa, o cicoriella, appartiene alla famiglia delle Asteraceae, e nel dettaglio al genere Cichorium. È un efficace depurativo, un diuretico e un antiossidante. Apporta ...

Cicoria ripassata alla romana, il trucco per togliere l’amaro - La Cicoria ripassata alla romana viene usata come contorno o come condimento per primi e secondi piatti. Dal sapore selvatico e amaro, sono tante le persone che non riescono a mangiarla proprio per ...funweek

Mallone: la ricetta originale della minestra di Pasqua campana - il finocchietto selvatico, la Cicoria selvatica, la scarolella, il rosolaccio ed il tarassaco, che venivano lessate, strizzate, tagliuzzate e poi rosolate in padella con aglio, olio e peperoncino.pianetadonne.blog