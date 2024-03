Ciclismo | successo per la Cicloturistica Settemuri a Le Sieci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Pontassieve,19 marzo 2024 – Un belil ritorno a Lenel comune di Pontassieve dopo sette anni della” con la presenza di 110 partecipanti per un evento di dichiarata difficoltà. Grande soddisfazione quindi in casa ASD Bicipedia (che ha organizzato la manifestazione sotto l’egida dell’Uisp Firenze) per ildella gara che ha nelle peculiarità la sfida col dislivello e le pendenze impossibili. In tanti hanno scelto i percorsi plus e classic (il primo di 106 km con 3000 metri di dislivello e 12 muri da superare, l’altro di 82 km con 2100 metri di dislivello e i classici sette muri da scalare). Ma non era meno tosto il percorso medio da 53 km con 1250 metri di dislivello e 4 muri. Per chi non se l’è sentita c’era poi anche il corto da 40 km e 400 metri di ...