Ciclismo | l’Alpecin-Deceuninck blinda Van Der Poel fino al 2028

Mathieu Van der Poel ancora con la Alpecin-Deceuninck . Il 29enne talento olandese ha prolunga to il suo contratto con l’attuale team, firmando per altre cinque stagioni fino al termine del 2028 . “È ... (sportface)

Ciclismo, Volta a Catalunya, 2a tappa: Pogacar senza rivali in salita, vince a Valltier e ipoteca subito la vittoria finale - Come la strada s’impenna, non ce n’è per nessuno: Tadej Pogacar domina la seconda tappa della Volta a Catalunya, quella che ha portato la carovana in cima a Valltier, oltre i 2.000 metri, con la ...sport.virgilio

Van der Poel non cambia: rinnovo con Alpecin-Deceuninck fino al 2025. Contratto decennale con Canyon - Ciclismo - Il campione del mondo 2023 rinnova con l'Alpecin-Deceuninck, estendendo il precedente contratto fino al 2028. Iniziato nel 2011, il rapporto con la squadra dei fratelli Philip e Christoph ...eurosport

Giro di Catalogna 2024: Tadej Pogacar domina in salita a Vallter 2000 - Tadej Pogacar non lascia nulla al caso: quarta gara stagionale, quarto podio, seconda vittoria. Il campione sloveno trionfa nella seconda tappa del Giro di Catalogna trovando il successo numero sessan ...oasport