Ciclismo | gli atleti della Gastone Nencini in maglia gialla in onore del Tour de France

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Barberino di Mugello, 19 marzo 2024 - Il Palazzo Pretorio a Barberino di Mugello ha ospitato la presentazioneSc, alla quale sono intervenuti la vicesindaca Sara Di Maio, Paolo Tagliaferri, Assessore allo Sport, Saverio Metti, Presidente Comitato Regionale Toscana di, Leonardo Gigli, Presidente Comitato Provinciale Firenze, Roberto ElefanteStruttura Tecnica di, Sara Latini e Stefania Graziani in rappresentanza"Carpenteria Metallica" main sponsorsocietà. Un’occasione particolare in quanto è stata svelata anche lacelebrativa creata in omaggio a, vincitore delde ...