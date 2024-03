Ciclismo | Brugge-De Panne 2024 | percorso e planimetria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Mercoledì 20 marzo scatta la-De. La corsa belga sarà la prima delle corse che si disputeranno in terra fiamminga. Ilsarà identico a quello dello scorso anno, dove trionfo Philipsen, se sarà totalmente in piano. Il dislivello più elevato sarà appena all’uscita di(34m). La gara potrebbe favorire i velocisti, in vista soprattutto di una volata. Le variabili saranno il tratto in pavé, il vento e le strade strette. La parte in cui si farà la maggiore selezione potrebbe essere il rettilineo di De Moeren, che arriverà nei 44km del circuito finale. Partendo da, si passerà per Zedelgem, Aartijke e Zevekote. Prima di entrare nel circuito finale a De, i corridori passeranno per Nieuwpoort e Avekapelle. Lo start è previsto le 12.30, ...