Choc nella metropolitana di Milano | 16enne aggredisce brutalmente gli stranieri | “I fascisti sono tornati!”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 Oggi 19 marzo la polizia, coordinata dalla Procura per i Minorenni di, ha arrestato e condotto in carcere undi origini ucraine, accusato di aver aggredito 4 persone stranierenotte tra il 28 e il 29 febbraio scorso sulla lineaverde M2, precisamente tra le fermate di Cimiano e Crescenzago. Le aggressioni a sfondo razzista Come documentato dalle immagini e secondo la ricostruzione dei poliziotti della Digos della Questura di, ilsceglieva le sue vittime secondo il colore della loro pelle e della loro provenienza geografica. Due delle sue vittime infatti sarebbero originarie dello Sri Lanka. Il ragazzo iniziava a picchiare violentemente le vittime prescelte con calci e pugni, una violenza cieca che ...