“Chiudere un giorno per non chiudere per sempre” | la mobilitazione della Federbiologi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti«Un provvedimento insostenibile, sia per il pubblico che per il privato accreditato, che, se applicato, avrà gravi conseguenze economiche per circa 8mila strutture sanitarie, con la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro e il concreto rischio del tracollo dell’intero sistema di assistenza pubblica». Elisabetta Argenziano, Segretario Nazionale di Snabilp, si unisce con forza al coro delle tante sigle sindacali e associazioni di categoria per dire no al nuovo Nomenclatore tariffario per le prestazioni specialistiche e ambulatoriali, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° aprile e contro il quale, negli ultimi mesi, si sta registrando una vera e propria levata di scudi da ogni regione. Una protesta che culminerà a Roma domani, mercoledì 20 marzo, quando, presso il Teatro Brancaccio, si terrà un incontro tra tutte le ...