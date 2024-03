Chiara Iezzi fra i protagonisti di Under The Stars | film americano girato in Puglia

Le riprese inizieranno a luglio in Puglia, fra Campi Salentina, Casalabate, Lecce ed Otranto - Sarà la Puglia, con le sue ambientazioni tipiche e il suo fascino irresistibile, la location di Under the stars, il nuovo film della regista Michelle Danner, girato fra Campi Salentina, Casalabate, Le ...funweek

Under the Stars, al via in Puglia i lavori del nuovo film hollywoodiano con Chiara Iezzi - Iniziano in Puglia i lavori del nuovo film Under the Stars, diretto da Michelle Danner e con protagonista l'italiana Chiara Iezzi ...bestmovie

L’Occidente confuso e l’Orso russo - Siamo chiamati a una drammatica assunzione di responsabilità. Che ci impone di non lasciare solo Zelensky. Di arginare Putin. E di evitare la ...repubblica