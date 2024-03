Chiara Ferragni si commuove per i 6 anni di Leo E manda un messaggio ai fan

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Oggi Leone, il figlio die Fedez, compie oggi 6ed il primo compleanno dopo la separazione della coppia. Attraverso le stories di Instagram, laha condiviso una foto dove tiene la mano del figlio e la scritta: "Dormire accanto a te mentre compi seimi riporta al momento più magico della mia vita: quando mi hai reso mamma. Ti amo con tutto il cuore, vita mia". L'influencer, visibilmente commossa, prosegue con altre storie e parla direttamente alla propria fanbase per ringraziarli degli auguri a Leo e aggiunge: "Non ci posso ancora credere che abbia 6, che seifa lo stavo stringendo a me per la prima volta. E' tutto assurdo. Oggi facciamo la festina e sabato sarà quello della Vitto ...