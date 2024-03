Chiara Ferragni e Fedez alla festa del figlio Leone | le foto di famiglia da separati

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 19 marzo 2024) Vicini ma. Riuniti ddi compleanno del, che compie sei anni. Ma nellaFerragnez nulla è a caso. Come spiegava l’influencer da Fabio Fazio poche settimane fa, da quando è adolescente ha deciso di mostrare la sua vita sui social. E quindi fa rumore non solo quello che viene pubblicato, ma anche quello che non appare. Per questo i “silenzi” della coppia sui social avevano fatto immaginare che la coppia non avrebbe trascorso la giornata insieme. E invece siasia il marito, nonostante la crisi che stanno attraversando e dagli esiti incerti, si sono ritrovati insieme per festeggiare il primogenito. L’influencer ha pubblicato unadella lunga tavolata ...