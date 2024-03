Chi vince Amici quanto guadagna? Il valore di un successo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Cosachi conquista il primato alla fine del talent showdi Maria De Filippi? Al termine di ogni edizione del Serale del programmai di Canale 5 vengono decretati due vincitori: uno per ognuna delle due categorie, canto e ballo, e fra questi viene nominato anche il trionfatore della classifica generale. Nella passata edizione are nella categoria danza e nella classifica generale era stato Mattia Zenzola, mentre Angelina Mango aveva trionfato in quella di canto. All'apparenza - e forse non solo - ad aver ottenuto la maggiore notorietà e i maggiori guadagni economici dalla vittoria del talent show sembra essere stata Angelina Mango. Ma tutto deriva dall'indotto, ovvero da quello che succede dopo il programma. A proposito,si "porta dietro"? Il dato di fatto è che, come ...