Chi sono i “3 padri su 5” che chiedono il congedo di paternità

(Di martedì 19 marzo 2024) Dal 2012 i papà posprendere undi, che negli anni è passato da un solo giorno obbligatorio più due facoltativi, ai 10 giorni obbligatori attuali, più uno facoltativo, fruibili da due mesi prima della data presunta del parto, fino ai 5 mesi successivi. Sebbene in quasi dieci anni, dal 2013 al 2022, le cose siano migliorate, non tutti i neo papà però ne usufruiscono: tante ancora le differenze nell’utilizzo del, che cambia a seconda dell’età, del contratto di lavoro e della dimensione aziendale, ma anche dal reddito e dal luogo di residenza. Come dicevamo, in quasi dieci anni, gli uomini che fruiscono deldipassati da poco meno di un padre su cinque, nel 2013, a tre su cinque nove anni dopo. Numeri triplicati, ...