Chi si firma è perduto

(Di martedì 19 marzo 2024) È un’alluvione. Artisti e intellettuali (spesso più sedicenti che reali) mettono il nome sotto ogni genere di appello. Che ovviamente non serve a nulla. Neanche alla loro fama. Vorrei fare un appello: fermate gli appelli. Fermate soprattutto ippelli. Ilppello è una specie non nuova ma ormai dilagante: mezzo intellettuale e mezzo uomo, un po’ libreria e molto terrazza, si riconosce immediatamente per la sua disponibilità are qualsiasi petizione gli venga sottoposta. Anche la più imbecille. Solo per sentirsi importante. Per illudersi di contare. Per avere qualcosa da raccontare al cocktail della sera. Sembra di sentirlo mentre si aggira tra i tavoli con il calice di rosé in mano: «Abbiamo appenato un appello per Gaza...». Oppure, mentre si avventa sulle tartine al caviale: «È appena uscito il ...