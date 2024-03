“Chi la sostituisce” Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5 | spunta il nome

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 19 marzo 2024) A settembreè passata da La 7 a Mediaset spodestando Barbara D’Urso dal suo storico programma5. Un cambio di rotta voluto fortemente da Pier Silvio Berlusconi, che però sembra non convincere i telespettatori. La “battaglia” del talk di Canale 5 contro La vita in diretta di Alberto Matano lo vede sempre perdente in termini di share ed è per questo motivo che da mesi ormai si parla di una sostituta della conduttrice. Per i telespettatori di5 non è stato facile accettare l’addio di Barbara D’Urso e dei suoi caffeucci delin favore di un nuovo volto. Tanti i nomitiin questi mesi come sostituti della conduttrice proveniente da La7 maha sempre rispedito al ...