Chi era Joe Barone | il braccio destro di Commisso | la Fiorentina | il Viola Park e il colpo Ribery

(Di martedì 19 marzo 2024) E’ morto all’età di 58 anni Joe, direttore generale della. Il dirigente era stato colpito da malore prima della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta e le condizioni sono apparse subito gravi. Il dirigente è stato trasferito subito in terapia intensiva, operato e le sue funzioni vitali supportate dalle macchine. Nel pomeriggio di martedì 19 marzo la notizia della morte. Lascia la moglie Camilla, che lo ha seguito a Firenze, ed i quattro figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella. Foto di Matteo Bazzi / AnsaLa vita di JoeNato a Pozzallo il 20 marzo del 1966, all’età di 8 anni si trasferisce con la famiglia a Brooklyn. Dopo gli studi economici lavora in diverse banche Usa, dove incontra Rocco, che gli affida subito ruoli operativi in Mediacom. Già nella prima esperienza ...

Joe Barone morto, chi era il dg della Fiorentina: il rapporto con Commisso, la famiglia, il ruolo nella società Viola

