Chi è Theo James | protagonista di ‘The Gentlemen’ su Netflix

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024)della serie“The Gentlemen”, disponibile sudal 7 marzo 2024. L’attore interpreta il ruolo di Edward Horniman, un uomo che ha ereditato una tenuta di 15.000 acri, diventando Duca di Halstead, dopo la decisione del padre, scomparso da poco, che ha lasciato queste ultime volontà nel suo testamento. Poco dopo, però, si rende conto che la terra fa parte di un impero di coltivazione di marijuana, con il comando di Bobby Glass. A quel punto, a Edward non resta altro che scoprire un mondo di personaggi curiosi ma anche pericolosi. Non ha altre alternative per proteggere la sua famiglia e anche la sua stessa vita. Chi è, Edward Horniman nella serie “The Gentlemen” Il nome completo, all’anagrafe di ...