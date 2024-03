Chi è Luca Pappagallo | cucina | tv e vita privata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) In tv lacontinua a funzionare. Attenzione, però, non vale sempre e per tutti. Di sicuro l’affermazione si rivela veritiera per, giunto ormai alla quarta stagione del programma ‘Incon’, ogni domenica alle 15 su Food Network. Cuciniere, classe 1964, è originario di Grosseto e va in onda proprio dalla suadi Arcidosso, in provincia della cittadina toscana, il che contribuisce a farlo sentire ancora più vicino alle persone che lo seguono. Il merito è anche delle sue ricette semplici, a portata di tutti, realizzate con ingredienti genuini e simboli delladel territorio e di quella tricolore, da nord a sud. Lui ama definirsi cuciniere, più che cuoco. Pioniere del ...