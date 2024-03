Chi è Fabio Volo | età | nome vero | nuova fidanzata | l’ex e i figli

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 19 marzo 2024)è un attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo, sceneggiatore e doppiatore. Stiamo parlando di un volto noto nel mondo del cinema e dell’editoria, che ha dato inizio alla sua carriera come conduttore in radio e in TV. Dal 2011 ha conquistato la scena come scrittore, in quanto i suoi romanzi sono arrivati a vendere più di 5 milioni di copie solo in Italia. Inoltre, i suoi libri sono stati tradotti anche in altre lingue. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla carriera e sulla vita privata dichi è: anni, di dov’è, dove vive e carriera Leggi anche: Chi è Eugenio Abbattista: età, di dov’è, caso dimissioni, moglie,Leggi anche: Alessandra Mastronardi, chi è Gianpaolo Sannino: età, lavoro, ...