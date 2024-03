Che fine ha fatto la protesta dei trattori?

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 19 marzo 2024) Semplificazioni in arrivo per gli agricoltori italiani, ed europei, a partire dal prossimo gennaio 2025. Nella settimana in cui sembrano essersi affievolite le proteste e i blocchi deiper le strade, la Commissione agricoltura del Parlamento europeo ha dato il via libera a una procedura d'urgenza legislativa che porterà all'approvazione di pacchetto di semplificazioni sulla Pac, da approvare entro il prossimo aprile. Mentre la premier Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio dell'Ue (21-22 marzo), ha annunciato che l'Italia chiederà all'Ue l'estensione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, prevedendo un incremento del regime de minimis e una moratoria dei debiti delle imprese agricole. Si tratta di una delle richieste che il settore primario aveva messo in cima alla lista delle manifestazioni culminate a Bruxelles il 26 febbraio scorso. Meno ...