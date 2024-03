“Che figura” Clamoroso fuorionda al Tg 2 durante il servizio su Fiorello e la figlia Angelica

La politica italiana ormai è un happening in cui di volta in volta ciascuno fa la sua sceneggiata. Il centrosinistra non riesce a fare una sceneggiata decorosa. Così a Formiche.net il politologo ... (formiche)

La politica italiana ormai è un happening in cui di volta in volta ciascuno fa la sua sceneggiata. Il centrosinistra non riesce a fare una sceneggiata decorosa. Così a Formiche.net il politologo ... (formiche)

Allegri sarà punito per la figuraccia tv. Elkann non lo caccia perché non ha il sostituto. A scriverlo è Tony Damascelli sul Giornale. Non è necessario far volare i droni per capire come stia la ... (ilnapolista)