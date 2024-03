“Che carini | questa avrà 12 trasmissioni” | avviato il provvedimento per il giornalista Giacovazzo contro Fiorello

(Di martedì 19 marzo 2024)ildisciplinare per, ilchemattina ha commentato l’esibizione dicon la figlia a Viva Rai 2!. Avrebbe detto “Chedodici trasmiss…” ma la frase si è interrotta. Il, probabilmente, non sapeva di avere il microfono ancora acceso., l’immediatodisciplinare della Rai La Rai definisce la frase pronunciata fuori onda dal conduttore del Tg2 Piergiorgioun “commento inappropriato e del tutto gratuito”. Nei confronti del quale “l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio ha dato mandato di ...

La gaffe di Piergiorgio Giacovazzo, giornalista del Tg2. Dopo avere annunciato un servizio su Fiorello e la figlia Angelica in occasione della Festa del papà, non si accorge di avere il microfono ... (fanpage)

Gaffe al Tg2 del giornalista Piergiorgio Giacovazzi. Un fuorionda velenoso che ha visto coinvolto il conduttore che ha commentato il VIDEO di Fiorello e la figlia Angelica che, in occasione della ... (ilgiornaleditalia)

Fuorionda sulla figlia di Fiorello: "Ora avrà 12 tra...". E scatta il procedimento disciplinare Rai - Il conduttore, non rendendosi conto di avere il microfono acceso ha esclamato: “Che carini! Ora questa avrà 12 tra…”. La regia ha fatto in tempo a staccare prima che terminasse la frase, mandando in ...ilgiornale

La gaffe del giornalista del TG2: un commento caustico sulla figlia di Fiorello a microfono aperto - Nel mondo frenetico del giornalismo televisivo, ogni tanto accade qualcosa di inaspettato. Questa volta, il protagonista è stato Piergiorgio Giacovazzo, noto giornalista del Tg2, che ha commesso una g ...msn

Gaffe del giornalista del Tg2, il commento su Fiorello e la figlia va in onda - “Che carini… ora questa avrà 12 trasmissioni”. Gaffe al TG2: il giornalista Piergiorgio Giacovazzo, mentre va in onda una clip di Fiorello con sua figlia Angelica, dice (senza accorgersi di avere il ...tpi