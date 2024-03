Cessione PagoPa | Consorzio AREL “Operatori postali privati preoccupati”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 19 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – “L’eventualedidesta enorme preoccupazione tra gliche rappresentiamo per le evidenti ripercussioni in ordine allo sviluppo della liberalizzazione del mercato postale”. A dirlo il presidente deldi Tutela A.RE.L. – Agenzie Recapito Licenziatari, Michele Comparetto, in merito alla possibile– cui sta lavorando il Governo – di, società statale che si occupa di gestire i pagamenti verso la Pubblica amministrazione, a Poste Italiane e all’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. A prevedere laè un articolo del decreto legge dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienzavarato in Consiglio dei ministri a fine febbraio. ...