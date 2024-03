Cessione Osimhen | il Napoli cambia priorità sul sostituto | 50 milioni sul piatto

(Di martedì 19 marzo 2024) Ilsta già pensando aldi Victorche dirà addio in questa stagione: pronti 50di euro. La storia d’amore tra ile Victorè destinata a finire. L’attaccante nigeriano, fresco di rinnovo con il club partenopeo sta sondando varie pista per il proprio futuro. Come affermato dallo stesso Aurelio De Laurentiis, già dal momento del rinnovo di contratto, la società sapeva cheavrebbe lasciatoal termine della stagione. Il rinnovo, infatti, è stato firmato per permettere aldi incassare l’intera cifra prevista dalla clausola rescissoria, ovvero 120di euro. Questo, con il contratto in scadenza nel 2025, non sarebbe stato possibile. Ora il futuro di ...

CDM - Napoli, dieci calciatori in nazionale, Traorè ha rifiutato per tornare in condizione - Lindstrom non è stato convocato dalla Danimarca, Osimhen, che è rimasto in panchina contro l’Inter a San Siro, non partirà per le due amichevoli della Nigeria in modo da recuperare dall’affaticamento ...napolimagazine

Zirkzee, come funziona il suo contratto Clausola e percentuale a favore del Bayern Monaco - "Infatti il club di Monaco conserva una percentuale del 35% sull’eventuale plusvalenza che realizzerà il Bologna in caso di Cessione, ma soprattutto potrebbe riportare alla base Zirkzee in base ad una ...areanapoli

CDS - Napoli, occhi su David, Zirkzee, Gimenez e Sesko come possibili sostituti di Victor Osimhen - NAPOLI - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è alla ricerca del sostituto di Victor Osimhen, attaccante azzurro: "David è il primo nome, ma non l’unico: De Laurentiis s’è iscr ...napolimagazine