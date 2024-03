Un fotografo e un informatico in grado di modificare le apparecchiature all?occorrenza. Tante donne per un commercio gestito da Napoli , con trasferte in tutta Italia: quello della vendita di... (ilmattino)

Cellulari e droga introdotti illegalmente in carcere, 30 arresti a Napoli - Due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti, in totale, di 30 persone. L’operazione avviata dalle prime ore di questa mattina, a Napoli, è stata eseguita dalla polizia di stato e dall ...lanotiziagiornale

Napoli, 21 arresti oggi: Cellulari e droga nelle carceri con i droni - Un fotografo e un informatico in grado di modificare le apparecchiature all’occorrenza. Tante donne per un commercio gestito da Napoli, con trasferte in tutta Italia: quello della vendita ...ilmattino

droga e Cellulari in carcere con i droni: in manette in 30 dell’Alleanza di Secondigliano - NAPOLI – Istituti penitenziari che erano diventati piazze di spaccio. E poi Cellulari introdotti liberamente nelle celle per comunicare con l’esterno. Questa mattina il blitz dopo l’inchiesta della Sq ...ilmeridianonews