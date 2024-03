Cedolino Noipa marzo 2024 ultime notizie | finalmente gli arretrati 19 MARZO 2024

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 19 marzo 2024) Con l’entrata in vigore del nuovo CCNL, è stato confermato un aumento stabile della Retribuzione Professionale Docenti (RPD), portando il valore mensile complessivo a un intervallo rideterminato compreso tra 194,80 euro e 304,30 euro. Inoltre, è stato previsto un ulteriore incremento del Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA, anche se il valore specifico non è stato ancora reso noto. È importante sottolineare che sarà prevista anche una tantum per il personale con contratto al 31 agosto o al 30 giugno, aggiungendo ulteriori benefici agli interessati. In pagamento anche l’una tantum inserita nel CCNL 2019/21, all’art. 75. che spetterà: a docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato a docenti e ATA in servizio nell’anno scolastico 2022/23, purché il servizio sia iniziato entro il 31 dicembre 2022 a docenti e ATA anche part time, in proporzione ...