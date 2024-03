Ceccarelli Pd | “La sicurezza è competenza del governo”

Scuola, novità a Montone per le iscrizioni ai servizi mensa e trasporto - Novità in arrivo per le iscrizioni ai servizi scolastici nel territorio di Montone. Da qualche giorno è attivo un nuovo portale che consente di gestire in modal ...www3.saturnonotizie

Area ex Lebole ad Arezzo: "Deve essere messa subito in sicurezza" - Palazzini a nome del Gruppo di Fratelli d’Italia interviene sull’area Lebole: ”L’ex area Lebole deve essere messa subito in sicurezza per evitare episodi di del ...www3.saturnonotizie

Pd disperato a Firenze, il centrodestra smaschera la mossa "indecente" sulla sicurezza - Attaccare il questore per nascondere le proprie mancanze. Il Pd fiorentino, dopo aver compreso che la campagna elettorale per Palazzo Vecchio si ...iltempo