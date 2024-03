“C’è qualcosa che dobbiamo dire” Grande Fratello | Anita e Paolo rompono il silenzio dopo l’uscita

La perfezione non esiste. L’unica cosa che conta è stare bene con se stessi. Lo sa bene Ludovica Valli che ha deciso di lanciare via social un messaggio a tutti i suoi follower. L’influencer, ex ... (iodonna)

Dune - Parte Due, Devis Villeneuve: 'Ecco quale scena è ispirata a Lo Squalo di Spielberg': Il regista poi aggiunto che " sapere che c'è qualcosa sotto che potrebbe arrivare presto è una lezione che ho imparato molto tempo fa da Spielberg ". Dune - Parte 2: Denis Villeneuve spiega perché ha ...

Piantedosi: e' necessario ruotare gli incarichi per prevenire i casi di dossieraggio: Una cosa che si puo' dire pero' e' che in via di prevenzione qualcosa si potrebbe fare, per evitare la proliferazione di casi come quelli descritti: non lasciare per tanto tempo le singole persone a ...