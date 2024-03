Caterina De Angelis | chi è la figlia di Margherita Buy anche in Volare

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 19 marzo 2024) La ventitreenne,di Buy nella vita vera e nel film, dopo aver studiato a Londra è tornata a Roma per seguire le orme della madre (che non voleva). Dagli sforzi per liberarsi dell'etichetta di «di» al debutto con Verdone, dalla passione per gli animali agli affari di cuore