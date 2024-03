Catania | droga portata ai pusher nei cesti | 41 arresti

(Di martedì 19 marzo 2024) Circa trecento agenti della polizia sono stati impegnati nell’operazione Locu, svoltasi questa mattina all’alba, che ha permesso di sventare una rete di traffico di, in cui sono state arrestate 41 persone, indagate per traffico illegale di sostanze stupefacenti, porto d’armi da fuoco, spaccio di cocaina, crack, marijuana e hashish e associazione di L'articolo proviene da Il Difforme.

Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Nel corso della notte, gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico sono stati inviati in via Testulla dove hanno dato esecuzione ad un’ordinanza ... (dayitalianews)

Maxi operazione anti Mafia a Catania . Le indagini della Polizia hanno portato all’arresto di 41 persone. La tecnica di rifornimento era originale: la droga veniva messa in un cesto legato a una corda ... (tg24.sky)

Pubblicato il 19 Marzo, 2024 Catania – dalle prime ore di questa mattina, circa 300 operatori della Polizia di Stato sono impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza con cui il Giudice per le ... (dayitalianews)

droga e armi direttamente in carcere con i droni, Gratteri: "Mille euro per un microtelefono e 250 euro per una scheda" - Il fenomeno di droga e telefonini nelle carceri, ma stavolta parliamo di organizzazioni camorristiche che curano la distribuzione nei vari istituti di pena nazionali, sempre a destinatari campani, ...napolitoday

Inseguimento a gran velocità, donna fugge dalla polizia, ma con l’auto finisce in acqua VIDEO - Palermo, mafia: tre arresti. Torna in carcere l’amico di Nicchi NOMI •Catania, blitz della Polizia: mafia e droga, 41 misure cautelari VIDEO •Corruzione a Messina, “la truffa dei 291 pali”: mai ...livesicilia

Catania: operazione antidroga “Locu”, 41 arresti - Un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 41 persone è stata eseguita dai poliziotti della Squadra mobile di Catania per associazione per delinquere finalizzata al traffico, detenzione e ...poliziadistato