Castiglione delle Stiviere | tante iniziative contro la violenza sulle donne nel nome di Yana

(Di martedì 19 marzo 2024)(Mantova) – Ricco programma die progetti per l'associazione Y.A.N.A. (acronimo di You are not alone), nata nel ricordo diMalaiko, la 23enne ucraina la cui breve esistenza si concluse tragicamente il 20 gennaio di un anno fa, in un condominio di. L'associazione, fortemente voluta da Oleksandr Malaiko, il padre di, è presieduta da Francesco Porrello, amico fraterno di Oleksandr. Il progetto ‘Rebirth’ prevede la realizzazione di un calendario, chiamato appunto Rebirth"(rinascita), che vedrà protagoniste alcune assistite dell'associazione, con la collaborazione di Cristina Abbati (in arte Eva Enchanted) e dello studio fotografico Luisa Lab di Luisa Raimondi ...