Cassolnovo | si stacca il portone di ferro dell’azienda | ferito un operaio di 31 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024)(Pavia), 19 marzo 2024 – Ildidell’ingresso si èto e lo ha colpito procurandogli dei traumi da schiacciamento ad un braccio e ad una gamba. Undi 31, dipendente di un’azienda della provincia di Ascoli Piceno stava effettuando dei lavori all’interno di un’impresa del settore tessile-calzaturiero che ha sede in via del Cimitero Vecchio aquando è rimastonel primo pomeriggio di oggi. Subito soccorso dal personale medico del 118 arrivato sul posto, l’uomo è stato trasin codice giallo con l’elisoccorso al policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti anche ...