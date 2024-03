Caso razzismo | parla l’avvocato del Napoli | “Ecco cosa rischia Acerbi”

(Di martedì 19 marzo 2024) Il-Juan Jesus ha scatenato le reazioni e le dichiarazioni di vari addetti, tra cuidel, Mattia Grassani. Continuano ad arrivare sempre più novità sulche vede coinvoltie Juan Jesus avvenuto durante Inter-. Da una parte c’è il difensore delche si definisce vittima di un’episodio di, mentre il difensore dell’Inter nega tutte le accuse. Sulla vicenda sono arrivate già diverse dichiarazioni e anche alcune prese di posizione, come l’esclusione didal ritiro della Nazionale italiana per i prossimi impegni amichevoli negli States. Intanto sulla questione si è fatto sentire anchedel, Mattia ...

“ Acerbi mi ha detto ‘vai via nero, sei solo un n***'”. Juan Jesus con un post su Instagram smentisce categoricamente la versione fornita da Francesco Acerbi , che ha negato di aver pronunciato ... (ilfattoquotidiano)

La procura federale a Castel Volturno - Lo scontro tra Acerbi e Juan Jesus, dopo le accuse del brasiliano che ha denunciato l'offesa di stampo razzista, durante la sfida di San Siro, arriverà in procura federale. Lo ...ilmattino

Sky, Marchetti: “Caso Acerbi può diventare occasione per un’ulteriore sensibilizzazione” - Paradossale che il tutto sia accaduto nella giornata contro il razzismo. Ora se la cosa dovesse essere confermata ci saranno delle conseguenze secondo protocollo. In ogni Caso si può prendere ad ...tuttonapoli