Caso Allegri | Aldo Grasso ricorda la cricca degli amici | «troppi ex calciatori in tv» Corsera

(Di martedì 19 marzo 2024)suldice la sua sul, ossia sulla reazione scomposta e maleducata dell’allenatore della Juventus domenica pomeriggio a Sky Sport dopo il pareggio della Juventus col Genoa.è venuto meno a due principi essenziali del rapporto con i media. Il primo è che fra i compiti di un allenatore, tra l’altro molto ben rimunerati, c’è anche il dopo-partita e che questo momento non può essere vissuto con fastidio anche se le cose non sono andate per il verso giusto. Questione di professionalità. Esattamente come quando Aurelio De Laurentiis impedisce ai suoi giocatori di parlare con i media. Il secondo è quello della buona educazione: non si possono usare espressioni del tipo «se lei mi fa una domanda più intelligente io le rispondo» o «voi non dovete capire, ...

