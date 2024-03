Caso Acerbi-Juan Jesus | Procura Figc al lavoro Gazzetta | “Domani le audizioni dei giocatori”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Il giudice sportivo della Serie A ha chiesto alladellaun approfondimento d’indagine su quanto accaduto a San Siro tra Francesco, che ha accusato il difensore dell’Inter di avergli rivolto un insulto razzista. Come spiega ladello Sport, iltore Giuseppe Chinè ha messo in agenda perledei due. In più acquisirà tutte le immagini possibili e non si esclude che possa chiedere anche a qualcun altro di testimoniare. Se fosse confermata la matrice razzista dell’espressione rivolta al brasiliano, adverrebbe contestata la violazione dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva sui “Comportamenti discriminatori”. ...