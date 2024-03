Caso Acerbi-Juan Jesus | fissate le date delle audizioni | chiamati a testimoniare anche altri giocatori

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 19 marzo 2024) Le ultime novità sull’indagine: la Procura Federale vuole vederci chiaro su quanto accaduto in Inter-Napoli. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’interesse intorno all’episodio che ha visto per protagonisti Francesconel corso della partita Inter-Napoli di Serie A continua a crescere, con sviluppi significativi che delineano un nuovo capitolo nella vicenda. Il Giudice Sportivo ha emesso una nota ufficiale, richiedendo un approfondimento dell’indagine da parte della Procura FIGC per gettare luce sull’accaduto. Il referto arbitrale riferisce di una frase controversa attribuita al difensore dell’Inter nei confronti del centrale del Napoli, ma ci sono dubbi sulla diretta testimonianza dell’arbitro Federico La Penna, che potrebbe non aver udito personalmente le ...