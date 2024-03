Caso Acerbi-Juan Jesus | domani le audizioni in Procura Figc

(Di martedì 19 marzo 2024) Ladellasi muove subito per lo scontro tra Francescoe il presunto insulto razzista del difensore dell'Inter...

Sandulli , ex Giudice Federale: “Il caso Acerbi? Ecco cosa succederà. Il colore della pelle non deve far sentire qualcuno superiore rispetto ad un altro…” A Radio CRC, nel corso della trasmissione ... (terzotemponapoli)

Italia: negli Stati Uniti per sciogliere i dubbi di Spalletti. La nuova maglia degli azzurri, quando debutta - La banda Spalletti, in procinto di misurarsi con le ultime manovre effettuate in vista delle amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador, si misura con la nuova identità che il ct azzurro ...sport.virgilio

Covid: primo morto nel nord Sardegna, medici assolti in appello - La Procura accusava le due guardie mediche di non aver approfondito il quadro clinico del paziente e di non aver segnalato il Caso né al 118, né all'unità di crisi locale. Roberto Pais morì nel marzo ...ansa

L'avvocato Grassani sul Caso Acerbi: "Possibili sanzioni anche per i compagni" - "Se dovesse emergere un’offesa razziale, Acerbi rischierebbe almeno 10 giornate di stop ed ... L'avvocato Grassani sul Caso del centrale dell'Inter L'avvocato Grassani ha aggiunto: "La procedura della ...corrieredellosport