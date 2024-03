Caso Acerbi | il Giudice sportivo chiede un approfondimento di indagine

(Di martedì 19 marzo 2024) Nessun verdetto da parte deldella Serie A che, letto il referto dell'arbitro La Penna, ha chiesto alla Procura della Figc un supplemento diper chiarire l'episodio del presunto insulto di matrice razzista rivolto daa Juan Jesus nel corso di Inter-Napoli. Ecco il dispositivo pubblicato dal: "Letto il referto del Direttore di gara, ritiene necessario che vengaapprofondito da parte della Procura federale per riferire a questo, sentiti se delanche i diretti interessati, quantoaccaduto tra il calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme NunesJesus ed il calciatore della Soc. Internazionale Francescocirca eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite ...

oggi l’Inter incontra Francesco Acerbi , probabilmente già in mattinata. Il club nerazzurro, come racconta il Corriere dello Sport, crede al suo giocatore, ma le parole di ieri in stazione poteva ... (inter-news)

Francesco Acerbi ha aperto una seconda volta il vaso di pandora sull’accaduto di domenica sera a San Siro contro il Napoli. Tuttosport ripercorre la sua carriera e gli screzi in campo. caso – ... (inter-news)

Acerbi-Juan Jesus, il Giudice Sportivo invoca la Procura Figc: la nota

