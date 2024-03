Caso Acerbi | Calovini | “grande professionista | si è sempre contraddistinto per serietà e sportività”

(Di martedì 19 marzo 2024) Il giudice sportivo ha chiesto un approfondimento di indagine suldi Francesco, calciatore dell’Inter accusato di insulti razzisti nei confronti dell’avversario Juan Jesus in occasione della partita di Serie A contro il Napoli. L’episodio continua a scatenare tante reazioni. “Francescoè un grandissimo giocatore e ancor prima un serio. In tutta la sua, non facile, vita personale e professionale si èpere i processi mediatici a cui assistiamo oggi nei suoi confronti non fanno bene a nessuno. Inter Giù le mani da Francesco: sopprimete ipocriti e perbenisti Il ...

Sandulli , ex Giudice Federale: “Il caso Acerbi? Ecco cosa succederà. Il colore della pelle non deve far sentire qualcuno superiore rispetto ad un altro…” A Radio CRC, nel corso della trasmissione ... (terzotemponapoli)

La Procura della Figc si muove subito per lo scontro tra Francesco Acerbi e Juan Jesus e il presunto insulto razzista del difensore dell'Inter... (calciomercato)

Caso Acerbi-Juan Jesus: il procuratore FIGC ha fissato per domani le audizioni dei due giocatori - Il colloquio della Procura FIGC con Francesco Acerbi e Juan Jesus andrà in scena domani. Dopo l'indicazione del Giudice Sportivo di un supplemento d'indagini, Giuseppe Chinè ha fissato per mercoledì ...tuttonapoli

Covid: primo morto nel nord Sardegna, medici assolti in appello - La Procura accusava le due guardie mediche di non aver approfondito il quadro clinico del paziente e di non aver segnalato il Caso né al 118, né all'unità di crisi locale. Roberto Pais morì nel marzo ...ansa

L'avvocato Grassani sul Caso Acerbi: "Possibili sanzioni anche per i compagni" - "Se dovesse emergere un’offesa razziale, Acerbi rischierebbe almeno 10 giornate di stop ed ... L'avvocato Grassani sul Caso del centrale dell'Inter L'avvocato Grassani ha aggiunto: "La procedura della ...corrieredellosport