Case Green | le tappe della direttiva | chi sarà coinvolto e come cambieranno i bonus

(Di martedì 19 marzo 2024) Con la ratifica definitivaEPBD (Energy performance of buildings directive) relativa alleda parte del Parlamento europeo riunito a Strasburgo, emergono interrogativi sulle prossime mosse concrete. Talestabilisce degli obiettivi specifici per il raggiungimentoneutralità climatica entro il 2050, mirando a un parco immobiliare nazionale energeticamente efficiente e a basse emissioni di carbonio, nonché alla conversione degli edifici attuali in strutture a zero emissioni entro il 2050. Il cronoprogrammadelinea una sequenza di scadenze e traguardi cruciali, volti a incentivare la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica nel settore edilizio europeo, con un deciso orientamento verso la ...

In un‘intervista alla Stampa il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha annunciato novità in tema bonus edilizi . Nei prossimi anni il governo Meloni lavorerà ... (thesocialpost)

Il Parlamento dell’Unione Europea ha approvato in via definitiva la Direttiva Case Green sulle prestazioni energetiche degli edifici, con misure personalizzabili da parte dei singoli Stati membri ed ... (moltouomo)

Direttiva Case Green costerà più del Superbonus/ L’analisi: “Entro 2030 serviranno 150 miliardi” - Complessivamente, stando alla formulazione attuale del testo sulle Case Green che potrebbe subire ancora alcune modifiche, l’obiettivo è di tagliare le emissioni di Co2 derivanti dai consumi del parco ...ilsussidiario

Gianfranco Fini rischia 8 anni di carcere: la richiesta nel processo sulla casa di Montecarlo - L’ex presidente della Camera, infatti, pare non fosse stato tenuto all’oscuro di un’operazione che prevedeva di ripulire dei soldi sporchi con l’acquisto di una casa nel Principato. Immobile ...quifinanza

Bonus caldaia fino a 5.000 euro, come sostituire il proprio impianto: requisiti e come fare domanda - La direttiva Ue sulle Case Green sta per essere approvata in via definitiva a Bruxelles. Dai 10mila ai 60mila euro di lavori di ristrutturazione in almeno 5,5 milioni di edifici più vecchi ...ilmessaggero