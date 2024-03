(Di martedì 19 marzo 2024) "profondamente incon la decisione delladi consentire l'entrata in vigore della incostituzionale legge del" che consente l'arresto e l'espulsione di chi entra illegalmente negli Stati Uniti. Lo afferma la portavoce della, Karine Jean-Pierre, sottolineando che la legge delè un "esempio di come i repubblicani fanno politica al confine e bloccano le soluzioni reali".

A fermare la corsa di Donald Trump per la Casa Bianca potrebbero essere le banche e non i giudici. Questo è quanto sta emergendo in merito ai processi in cui l'ex presidente degli Stati Uniti è alla ... (affaritaliani)

A fermare la corsa di Donald Trump per la Casa Bianca potrebbero essere le banche e non i giudici. Questo è quanto sta emergendo in merito ai processi in cui l'ex presidente degli Stati Uniti è alla ... (affaritaliani)

Famiglia record in Salento, nata la nona figlia. I genitori: «Una storia d'altri tempi, il segreto è l'organizzazione» - Una famiglia extra large in Salento ha appena accolto il nono figlio. La storia arriva da Alessano, in provincia di Lecce, dove mamma Chiara (39 anni) è appena tornata a Casa con la nuova arrivata ...ilgazzettino

Casa Bianca, siamo in disaccordo con la Corte Suprema sul Texas - Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, sottolineando che la legge del Texas è un "esempio di come i repubblicani fanno politica al confine e bloccano le soluzioni reali".ansa

Trump e la super cauzione: dove trova 464 milioni di dollari - Nuova grana per l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, attualmente in corsa per tornare alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato dai suoi legali, il tycoon non è in grado di… Leggi ...informazione