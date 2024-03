Cartellini Inter | salgono a tre i giocatori a rischio e in diffida

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 19 marzo 2024)-Napoli di Serie A lascia tanti strascichi sulla questione Acerbi-Juan Jesus, ma a livello dila lista si aggiunge di un altro pesante. Perché porta a tre il numero deiti e asqualifica.TI– LISTASERIE A 2023-2024 Hakan Calhanoglu 7 ammonizioni (squalifica scontata in Fiorentina-) Simone Inzaghi 7 ammonizioni (squalifica scontata in Roma-) Nicolò Barella 6 ammonizioni (squalifica scontata in Fiorentina-) Alessandro Bastoni 5 ammonizioni (squalifica scontata in-Genoa) Henrikh Mkhitaryan 4 ammonizioni (in) Lautaro Martinez 4 ammonizioni (in) Benjamin Pavard 4 ammonizioni (in ...