Carol Maltesi uccisa “perché non era un uomo ma una donna” | il testo della sentenza

(Di martedì 19 marzo 2024) I giudiciCorte d’Appello hanno riconosciuto al 45enne Davide Fontana le aggravanti di premeditazione e crudeltà per il femminicidiosua ex, 26 anni,a martellate l’11 gennaio 2022 a Rescaldina, in provincia di Milano. Neldei giudiciCorte d’Appello di Milano si leggono le motivazioni che hanno portato alla condanna di Fontana all’ergastolo in Appello, dopo la condanna a 30 anni in primo grado. Davide Fontana ha agito con “intento vendicativo” e con modalità che rivelano una “brutale violenza di genere”, si legge neldi 96 pagine depositato dopo la, condiviso con la stampa.è ...