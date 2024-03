Caro prezzi | la brutta sorpresa nell’uovo di Pasqua degli italiani

(Di martedì 19 marzo 2024) Con l’avvicinarsi delle festivitàli sono arrivati rincari su cibo, viaggi e alloggi, con una spesa complessiva stimata in 2,2 miliardi di euro Lasi avvicina e, purtroppo, porterà con sé un’amaraper gli. Si sono registrati nuovi incrementi deiin ogni comparto produttivo, soprattutto per quel che riguarda il settore alimentare e quello dei viaggi. Lo conferma Assoutenti con uno studio che calcola questo aumento pari a un miliardo in più per mangiare e viaggiare. Aumenti di– Cityrumors.it – L’uovo di, il dolce tipico di questa festività per gli, è quello che ha mostrato i rincari più rilevanti rispetto allo scorso anno, dato che imedi sono saliti del +24%, in ...

