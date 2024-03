Caro bollette? Minacce nucleari? No | sono gli agricoltori Ue a colpire l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 19 marzo 2024) “I prezzi dell’energia alle stelle, la crisi del riscaldamento invernale evitata per un soffio, l’afflusso di milioni di rifugiati e ledi Vladimir Putin non hanno minato la volontà dell’Unione europea di sostenere, ma gliriusciti a convincere i leader a invertire la rotta sulle politiche volte a sostenere le entrate di Kyiv”. Così Politico racconta la decisione concordata questa notte dai diplomatici dei 27 Stati membri questa notte di imporre restrizioni alle vendite agricole ucraine. La mossa potrebbe costare una riduzione delle entrate di oltre 1 miliardo di euro all’anno per il Paese invaso dalla Russia. La presidenza belga del Consiglio e gli eurodeputati si incontreranno questa sera per negoziare le nuove restrizioni. La Francia si è schierata a ...