Cardiomiopatie per 350mila italiani | ‘roadmap’ per cure e assistenza migliori

Murelli (Lega): "Presto Tavolo nazionale al ministero su Cardiomiopatie" - “Come Intergruppo sulle malattie cardiovascolari, che sono la prima causa di morte e di ricovero in Italia, vogliamo approfondire la situazione delle Cardiomiopatie nel nostro Paese. Anche io ho avuto ...adnkronos

Bancarotta, per Coppola un'altra condanna a 2 anni e 8 mesi - (ANSA) - MILANO, 19 MAR - E' arrivata oggi un'altra condanna per bancarotta a 2 anni e 8 mesi di reclusione per Danilo Coppola, l'immobiliarista romano che all'epoca dei "furbetti del quartierino" ...notizie.tiscali

L’indagine, in Italia la medicina narrativa quasi sconosciuta e sottoutilizzata - Entrambi però concordano su quali siano le barriere alla diffusione di questa metodologia e per quasi tutti dipenderebbero dai medici e non dai pazienti: per il 72% dei medici in primo piano c'è ...tuobenessere