Carceri | Mattarella | “Urge intervenire su sovraffollamento e sanità”

(Di martedì 19 marzo 2024) ROMA –, carenza di organico e assistenza sanitaria sono i problemi piùnti che le istituzioni devono risolvere nell’ambito degli istituti penitenziari. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergioricevendo al Quirinale una delegazione della Polizia penitenziaria. “Conosco gli ostacoli che gravano su vostro compito e che richiamano altre istituzioni – ha detto il capo dello Stato – dalcarcerario che rende più difficile il vostro lavoro, alle carenze di organico che sovraffaticano il vostro compito e poi l’ elemento prioritario della assistenza sanitaria, una esigenza diffusa, ampia e indispensabile. E’ indispensabile si affronti sollecitamente questo aspetto di una efficace assistenza sanitaria. Servono Interventinti per l’organico, il ...

