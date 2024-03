Capriolo in difficoltà nel torrente Gardellone | i Vigili del fuoco lo portano in salvo

(Di martedì 19 marzo 2024) Torre Boldone. Era in grandenel, in via Gaetano Donizetti a Torre Boldone: l’intervento deidelha evitato il peggio. Intorno alle 8,30 di questa mattina (martedì 19 marzo) idele la squadra Saf della centrale di Bergamo sono stati allertati per unin. I pompieri sono intervenuti recuperando l’animale. In accordo con il veterinario, ilè stato poi portato al Parco dei Colli con il supporto di una campagnola della polizia locale. Dopo un confronto con due responsabili del parco l’animale è stato rimesso in libertà. Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie di Bergamonews? Clicca su ...

